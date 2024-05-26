美品✨ポールスミス　ロロピアーナ　セットアップスーツ　ブラック　L 　2B

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商品詳細
無言購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛けください！⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください〜〜当ページをご覧頂きありがとうございます❗️〜〜■ブランドPaulSmithポールスミスSuper120's■素材・表地ウール100％・裏地キュプラ■状態・全体的に傷や汚れなどなく美品です。■サイズ(cm)○ジャケット表記：L(サイズ相当)着丈・・・・・・74肩幅・・・・・・46身幅・・・・・・50.5袖丈・・・・・・61○スラックス表記:(サイズ相当)ウエスト・・・・74(お直し+4可能)わたり幅・・・・31.5股下・・・・・・72(お直し+5可能)すそ幅・・・・・19.5サイズ違いによる返品は受け付けません。サイズ表記はあくまでも目安です。必ず上記採寸を参考にして下さい。◼️管理番号 273■カラー ブラック黒#しょう☆星スーツコーナー#しょう☆星アパレルコーナーセットアップ ビジネス フォーマル スーツ
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