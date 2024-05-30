ナンバーナイン　エンブレム　リング　19

ナンバーナイン のエンブレムリングになります。size:19号カラー:シルバー状態:6（着用に支障はありませんが、凹んでいます）※4枚目は参考画像になります。新品ではございませんので、神経質な方の入札はご遠慮致します。気になることがありましたら、事前に質問お願いします。



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