FIDES GOLF NEW ERA CAP 9FORTY

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使用：試着のみ定価：7,700円カラー：ブラック素材：POLYESTERSIZE：56.8-60.6cmフロントからバックにかけて丸みを帯びた流れるようなラインが特徴の9FORTYメッシュキャップ。通気性や吸汗速乾性、紫外線防御（UPF50+）機能を備えたDiamondEraをボディーに採用。スウェットバンドには、抗菌効果のあるMICROERAを使用しました。バックにはワンタッチでサイズ調整可能なアジャスタを装着。バイザーの右側にマグネットを仕込み、ボールマーカーをアタッチできるOn-Par仕様発送：宅急便コンパクトの箱に畳んで入れて発送します(クラウンがつぶれます)宅急便(60サイズ)ご希望の場合+230円で変更可能です………………………………………………………………■即購入OKです■喫煙者、ペットなし■取り置き、専用不可。コメント途中でも先に購入頂ける方が優先です■気持ち程度のお値下げには対応いたします(希望購入金額をコメント下さい)「金額の記入なし」「大幅なお値下げ希望」のコメントは返信なしで削除いたします。あらかじめご了承下さい商品は一部を除きUSEDです、・中古品にご理解ある方のみ購入をご検討ください・商品の状態は画像にてご判断ください。気になる点がございましたら、必ず購入前にご質問ください。購入後の返品はいかなる理由があっても一切お受けできません・画像の追加、お気軽にお申し付けください………………………………………………………………#フィデス#ゴルフ#フィデスゴルフ#ゴルフキャップカラー···ブラック形···ベースボール