【海外限定】NEWERA 9FORTY スナップバック サンディエゴ パドレス

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US買い付けのペイズリーシリーズのモデルです。試着しかしていないため状態は良好です。本当は自分用に購入したのですが、好きなチームが変わったので手放すことにしました。横浜の姉妹都市であること、NORIKIYOが常に着用していること、ダルビッシュ選手が所属していること、などストリートから支持を集めまくっているSanDiegoPADRESのキャップの中でも、かなり存在感があるのでオススメです。素材···コットンカラー···ブラウン形···ベースボール