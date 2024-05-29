【海外限定】NEWERA 9FORTY スナップバック サンディエゴ パドレス

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商品詳細
US買い付けのペイズリーシリーズのモデルです。試着しかしていないため状態は良好です。本当は自分用に購入したのですが、好きなチームが変わったので手放すことにしました。横浜の姉妹都市であること、NORIKIYOが常に着用していること、ダルビッシュ選手が所属していること、などストリートから支持を集めまくっているSanDiegoPADRESのキャップの中でも、かなり存在感があるのでオススメです。素材···コットンカラー···ブラウン形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/perpetual657046.html
http://narcologia.ru/goods/composite303754.html
http://narcologia.ru/goods/choice856385.html
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