REGALIA ✯ k18YGペンダントトップ

数ある中からご覧頂きありがとうございます♪他でも出品始めたのでなくなり次第終了させていただきます(´꒳​`)2022.10.16購入✨✨✯新品未使用✯シンプルで手持ちのチェーンにも合い使いやすいものとなります♡付属品は写真が全てです（・´｀U▼チェーンはありません。質問など気軽にコメントお願いします♪※簡単梱包で送ります。☝︎購入後の返品はすり替えなどを防ぐ為行っておりません。カラー···イエローゴールド#チャーム#ペンダントトップ#k18#クロス#クロムハーツ#ヴィトン



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