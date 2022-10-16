REGALIA ✯ k18YGペンダントトップ

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商品詳細
数ある中からご覧頂きありがとうございます♪他でも出品始めたのでなくなり次第終了させていただきます(´꒳`)2022.10.16購入✨✨✯新品未使用✯シンプルで手持ちのチェーンにも合い使いやすいものとなります♡付属品は写真が全てです（・´｀U▼チェーンはありません。質問など気軽にコメントお願いします♪※簡単梱包で送ります。☝︎購入後の返品はすり替えなどを防ぐ為行っておりません。カラー···イエローゴールド#チャーム#ペンダントトップ#k18#クロス#クロムハーツ#ヴィトン
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http://narcologia.ru/goods/encourage776372.html
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