【新品】春夏物 カノニコ生地 メンズ スーツ AB4 M ライトグレー 日本製

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【新品未使用】春夏物カノニコCANONICOSuper120's生地使用メンズスーツAB4M薄グレーピンヘッド(h165-w84)ライトグレー日本製になります。●シルエット詳細肩パット、タレわた、胸増し芯等の副資材を軽量化する事によって着ている感覚を感じさせない、シングル2ツ釦スーツ。胸箱、腰切りフラップ。袖口始末額縁ミシン切羽袖釦×4個裏仕様背抜きパンツはノータックテーパードライン。●表地詳細イタリア高級カノニコCANONICO生地使用。Super120'sの極細番手を使用した非常に軽くて、滑らかなタッチのサマーウール。これからの季節、夏場でも着れる商品です。＊色ライトグレーピンヘッド...白糸と黒糸で織られた全体的にはライトグレーに見える無地に近い変化組織...背中心の画像が近いお色めです。ウール100%●サイズAB4(165-94-84)M身長165バスト94ウエスト84前後の方を参考にご検討下さい。＊上着実寸肩幅45.5cm着丈68.5cmバスト110cmウエスト96cm袖丈58cm袖口幅14cm衿幅8.8cm＊組下パンツ実寸ウエスト実寸84cm股上25.5cm股下92cm＊丈上げ未処理渡り幅33cm膝幅23.5cm裾幅20cm●コチラの商品と同サイズもその他出品しております●都内の有名百貨店にて購入。参考価格69800円+税●日本製●新品未使用仕付け糸も外していませんお修理箇所なし。新品とはいえ自宅保管、素人検品に付き、中古品として出品しているご理解を頂いた上、細かいキズや汚れ等の見落としはお許しください。サイズ選択ミス、色柄のお好み違いによる、購入後の返品やクレームにはお応え致しかねますので、完全なものをお探しの神経質な方は購入をお控えください。●検索キーワード#セットアップ#イタリア生地#カノニコ#CANONICO#ビームスエフ#トゥモローランド#ユナイテッドアローズ