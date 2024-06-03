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- 【未使用】DOLCE\u0026GABBANA ドルガバ 花柄ブルゾン パーカー XL
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商品詳細
ドルチェアンドガッバーナブルゾンドルガバらしい芸術的な花柄が素敵なパーカーです。コットン素材ですが特殊加工のためナイロンのようなシャカシャカした素材となります。オールシーズン着用可能。サイズ56肩幅約48cm着丈約76cm2年程前に国内直営店にて購入後試着のみの未使用品です。※タグはありません。定価約30万円よろしくお願いいたします。
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