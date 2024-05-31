マイアミキューバンリンクチェーンネックレス

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極太のマイアミキューバンリンクチェーンネックレスです。かなり太いです。長さ 約50センチ（20インチ）幅 2センチ（20ミリ）重さ 約216グラム素材SilverPlating ハイポリッシュ加工 （防食美観硬質）一度だけ着用しました。重みもあり気に入っていたのですが金欠の為やむおえず出品します。CZダイヤモンドが全体に施されている一切文句の付け所がないネックレスです。留め具の部分もサイドにロックが2ヶ所付いているので取れる心配はございません。とてもシンプルなデザインのネックレスですので、様々なファッションにも合わせる事ができます。数多くの海外のラッパー、アーティストさんが装着しています。最近ですとGucciManeや、MigosのQuavoやOFFSET、Future、日本ですとBADHOPやAK69、kowichiなど。HIPHOPやSTREETファッションで、とても人気の高いジュエリーです。80年代、90年代のHIPHOPファッションにも最適です。日本のジュエリーブランドのAVALANCHE(アバランチ)、PIMPCODE（ピンプコード）、KINGICE(キングアイス)、海外ですとICEBOX等、ジュエリーが大好きな方にオススメできる一品となっております。