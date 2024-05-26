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BURTON グローブ スノボ スキー用
商品番号 C29217065015
商品名

BURTON グローブ スノボ スキー用
ブランド名 バートン
特別価格 税込 1,759 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BURTONスノボ、スキー用グローブMサイズ※おまけで薄手のグローブもつけます。薄手のグローブと一緒に2重でしてました。4.5年前にNYの正規店舗で購入日本円で約9000円近くしたと思います。ワンシーズン使用しました。中古品になりますのでご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。薄手のグローブはそのまま付けてても携帯反応します。気になる点ございましたら、コメントお願いします。画像追加もお気軽にお問合わせください♪発送の際は少し圧縮するかもしれません。予めご了承ください。⚠️基本土日は発送しておりません。※子供がいる為、即日発送ができない場合もありますので予めご了承ください。基本的には、ご購入の翌日には発送しております。※お急ぎの方は購入前にコメントお願いします！⚠️他でも出品してるので削除する可能性あります#手袋#グローブ#thenorthface#ノースフェイス#スノーボード#スキー#冬#onlyny#オンリーニューヨーク#ストリート#ストリートブランド#supreme#シュプリーム#ny#スケボー#burton#バートン
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