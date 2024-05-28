  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
商品番号 K89372019423
商品名

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【XVIITA】エクスビータ財布メンズ長財布ラウンドファスナー本革イタリアンレザーメデュセオラックスギャルソン小銭入れ縦型カード入れYKKファスナー大人のための革財布。全ての工程をこだわり抜いた、美しさ、機能性、堅牢性、どこをとっても完成されたアイテムです。使用している革はイタリアの高級革メーカーILPONTE社のもの。高い品質でお使いになる方を虜にするその手触りは、ほかの追随を許しません。使用するほどに手に馴染み、成長を遂げていく財布と、素敵な時間をお過ごしください。また、使い勝手にもこだわった大容量収納も魅力。ディテールまで計算しつくされ、ファスナーには高い耐久性を誇るYKK製のものが使用されています。いつものスタイルをワンランクアップしてくれるお財布です。
http://narcologia.ru/goods/subtropical346301.html
http://narcologia.ru/goods/rouge568410.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose62340.html

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
[XVIITA] [エクスビータ] 財布 メンズ 長財布 ラウンドファスナー 本革 イタリアンレザー 大容量 多機能 大きい 小銭入れ ギャルソン カード20枚収納 ファスナー シンプル X01-1_GR (ダークグリーン)

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
Xviita (エクスビータ) 財布 メンズ 長財布 人気商品 品質証明書 ラウンドファスナー 本革 イタリアンレザー メデュセオラックス ギャルソン 小銭入れ 縦型カード入れ YKKファスナー 上質 こだわり抜いた美しさ

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
[XVIITA] [エクスビータ] 財布 メンズ 長財布 ラウンドファスナー 本革 イタリアンレザー 大容量 多機能 大きい 小銭入れ ギャルソン カード20枚収納 ファスナー シンプル X01-4_BW (ブラウン)

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
[エクスビータ] 財布 メンズ 長財布 ラウンドファスナー 本革 サフィアーノ 大容量 多機能 大きい 小銭入れ ギャルソン カード20枚収納 シンプル サステナブルレザー XV09-NV (ネイビー)

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
Xviita (エクスビータ) 財布 メンズ 二つ折り ラウンドファスナー 人気商品 品質証明書 本革 イタリアンレザー メデュセオラックス 大型 小銭入れ カード入れ YKKファスナー 上質 こだわり抜いた美しさ

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
[XVIITA] [エクスビータ] 財布 メンズ 長財布 薄型 本革 イタリアンレザー 軽量 薄い スリム 大容量 小銭入れ ファスナー カード12枚収納 シンプル X04-1_GR (ダークグリーン)

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
Xviita (エクスビータ) 財布 メンズ 長財布 人気商品 品質証明書 ラウンドファスナー 本革 イタリアンレザー メデュセオラックス ギャルソン 小銭入れ 縦型カード入れ YKKファスナー 上質 こだわり抜いた美しさ

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
Xviita [エクスビータ] 長財布 メンズ 本革 薄型 カード12枚 ファスナー小銭入れ サフィアーノ加工 水 汚れに強い (ネイビー)

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
Xviita (エクスビータ) 財布 メンズ 長財布 人気商品 品質証明書 ラウンドファスナー 本革 イタリアンレザー メデュセオラックス ギャルソン 小銭入れ 縦型カード入れ YKKファスナー 上質 こだわり抜いた美しさ

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
[XVIITA] [エクスビータ] 財布 メンズ 長財布 薄型 本革 イタリアンレザー 軽量 薄い スリム 大容量 小銭入れ ファスナー カード12枚収納 シンプル X04-2_BK (ブラック)

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
Xviita (エクスビータ) 財布 メンズ 長財布 人気商品 品質証明書 ...

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
Xviita (エクスビータ) 財布 メンズ 長財布 人気商品 品質証明書 ラウンドファスナー 本革 イタリアンレザー メデュセオラックス ギャルソン 小銭入れ 縦型カード入れ YKKファスナー 上質 こだわり抜いた美しさ

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
[エクスビータ] 財布 メンズ 長財布 薄型 本革 サフィアーノ 大容量 薄い スリム 小銭入れ ファスナー カード12枚収納 シンプル サステナブルレザー XV10-GY (ライトグレー)

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
エクスビータ 財布 メンズ 二つ折り財布 長財布 男 本革 ...｜クイック ...

【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布
人気商品】[Xviita] エクスビータ 財布 メンズ 長財布 人気商品 品質の ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru