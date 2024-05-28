【XVIITA】エクスビータ 財布 メンズ 長財布

【XVIITA】エクスビータ財布メンズ長財布ラウンドファスナー本革イタリアンレザーメデュセオラックスギャルソン小銭入れ縦型カード入れYKKファスナー大人のための革財布。全ての工程をこだわり抜いた、美しさ、機能性、堅牢性、どこをとっても完成されたアイテムです。使用している革はイタリアの高級革メーカーILPONTE社のもの。高い品質でお使いになる方を虜にするその手触りは、ほかの追随を許しません。使用するほどに手に馴染み、成長を遂げていく財布と、素敵な時間をお過ごしください。また、使い勝手にもこだわった大容量収納も魅力。ディテールまで計算しつくされ、ファスナーには高い耐久性を誇るYKK製のものが使用されています。いつものスタイルをワンランクアップしてくれるお財布です。



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