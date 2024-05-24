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- 【定価6万円☆新品☆高級手触り】ヴィヴィアンウエストウッド コットンジャケット
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商品詳細
当店では定番やコラボアイテムから普段は目にしないようなブランド、デザインの服を厳選して揃えています。あなただけのお気に入りを見つけてください。フォロワー様には限定でお得な”割引”あります。▶︎#古着屋rêve○ブランドVivienneWestwood ヴィヴィアンウエストウッド ライダース○サイズ表記44○サイズ実寸（cm）着丈：61肩幅：43身幅：45袖丈：63○カラーブラック○素材コットン ○状態新品 タグ付き○発送追跡、補償ありの匿名配送で安心のらくらくメルカリ便です。人気アイテムを多数出品中です▶︎#古着屋rêve@-4013
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ヴィヴィアンウエストウッド コットンジャケット
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