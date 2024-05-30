エストネーション　ネイビー　セットアップ

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ご覧頂きましてありがとうございますこちらで購入しましたが着用機会なく出品しますESTNATIONエストネーションのスーツです。春〜秋の季節にピッタリです。パンツはウエストに紐が付いているので、自分好みに調節可能です。【サイズ】♢ジャケット（表記L）肩幅 約45cm身幅 約50cm袖丈 約62cm着丈 約74cm♢パンツ（表記M）ウエスト 約77cm股上 約27cm股下 約71cm※素人・平置き採寸の為、多少の誤差はご了承ください。【カラー】ネイビー【素材】♦︎ジャケット表地 ポリエステル 92% ポリウレタン 8%裏地 キュプラ 100%袖裏 キュプラ 100%♦︎パンツポリエステル 92%ポリウレタン 8%【状態】目立つ汚れやキズ等は見当たらず、良好な状態のお品ですが、自宅保管、素人検品ですので、神経質な方はご遠慮願います。★中古品にご理解頂ける方のご検討を宜しくお願い致します。【状態ランク】AA\u003c参考\u003eSS--新品未使用S---新品に近い新古品AA--使用感の少ない綺麗な状態A---多少の傷や擦れがある良品BB--傷や汚れがみられるB---傷や汚れにより外観に影響があるC---通常使用にも影響がある