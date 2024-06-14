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カレッジリング　天然石
商品番号 M71875136129
商品名

カレッジリング　天然石
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天然石のオニキスを使用したカレッジリングです。30000円で購入しました。元々ついていた傷はありますが、そこまで目立ちません。幅:0.7/トップ直径:1.4/号数:19
http://narcologia.ru/goods/message818027.html
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http://narcologia.ru/goods/traverse170526.html

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