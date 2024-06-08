未使用 SAMANTHA KINGZ ストリートファイター 牛革 長財布 ベガ

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□ブランドSAMANTHAKINGZ×StreetFighter□商品説明StreetFighterVコラボレーションレザー長財布、ベガ外見はシンプルなブラックの天然皮革を使用。１つ１つ風合いの違うオンリーワンのアイテム。内面には各キャラクターの大胆なアートがデザインされており、天然皮革へプリント後、人の手でつなぎ合わせることにより、アートを構成。キングズならではのこだわりのつくりを実現。シンプルな外見から、内面の大胆なデザインが目を引くファンにはたまらないアイテムとなっています。多数のカードポケットや背面ポケット等、収納力も高い機能的な一品です。カードポケット×15札入れ×１(マチあり)小銭入れ×１マチなしポケット×３背面ポケット×１税込み定価27500円□状態未使用品 ＊白い無地の箱が付属しますが元より若干小汚れが見られますのでご了承の上よろしくお願い致します。□サイズ横：18.5cm縦：9cm厚み：約2cm□素材牛革□色外側：ブラック内側：レッド