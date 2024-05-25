goro’s 先金特大フェザー　上金金縄ターコイズ付き特大フェザー　細角チェーン

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▼値引き希望の際は必ず希望金額を書いて下さい。▼値引き交渉はお一人様一度まででお願い致します。▼出来る限り安く出品していますので大幅な値引き交渉はお控え下さい。ゴローズ自体は物心ついた頃からファンですがゴローズ歴で言うと約20年程だと思います。少しずつ集めてきた大切なアイテム達ですが年々着用機会が減ってきた為使ってくれる人にお譲りすることにしました。こちらはゴローズ原宿店で購入したもので、購入時期は10年以上前になります。委託店買取査定=ゴローズの価値と判断される方は購入をお控え下さい。バランス抜群の先金・上金金縄ターコイズ付き特大フェザーのコンビ。細角チェーン、金メタル付きホイール、イーグルフックも付いていますのですぐに着用可能です。売り急いでいるものではないので当方が取引したくないと思うような不快なコメントされる方はご対応致しかねます。又、購入後の質問もトラブル回避の為ご遠慮頂いております。質問は必ず購入前にお願い致します。ご不明な点やご要望が有りましたらお気軽にコメント下さい。ゴローズが好きな方とお取引出来れば嬉しい限りです。