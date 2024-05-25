ヴァレンティノ　ロックスタッズ　メタル　リング

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商品詳細
カラー···シルバーサイズ…約21号幅5mm程スタッズにはやや丸みがあり、つけてみると写真ほどハードな印象にはなりません。シンプルなシルバーリングと重ね付けしてもいいと思います。
http://narcologia.ru/goods/seamless437929.html
http://narcologia.ru/goods/unusable19574.html
http://narcologia.ru/goods/encourage205072.html
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