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IDA　BAGUS MADE（イダ　バグス　マデ）バリ踊り上演、希少な大判画集画
商品番号 W38902672332
商品名

IDA　BAGUS MADE（イダ　バグス　マデ）バリ踊り上演、希少な大判画集画
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 19,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。作者：IDABAGUSMADE（イダバグスマデ）作品名：バリ踊り上演（PS-6）jupi希少画集の一部、一頁を新品高級額にて額装いたしました。年代ものではございますが、保存状態が良かったため、絵画部分の状態は綺麗です。絵画部分のサイズは約26.0㎝×17.0㎝です。額枠はブラック、黒のマット、アクリルガラス付き。額のサイズは約35．0ｃｍ×28．0ｃｍです。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。
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