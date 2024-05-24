ブルーロック 千切豹馬 シークレットモノクロカード

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ブルーロック千切豹馬モノクロカード14枚セット(内箔押し1枚)即購入OK、バラ売り不可オタ卒のため出品箔押し以外はスリーブに入れ痛バに使用しておりました。1度持ち出した事以外は暗所にて保管しておりましたが、痛バに使用しておりますため気になる方は御遠慮ください。箔押しはスリーブにいれ暗所にて保管しており、持ち出し等はございません。初期からの角スレなどはございますので、予めご理解お願いいたします。#ブルーロック#千切豹馬#モノクロカード