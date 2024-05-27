FUNNY BRIDLEレザーライダースウォレット

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商品詳細
FUNNYBRIDLEレザーライダースウォレットになります。さすがファニーの物になりますので作りはしっかりしております！傷や汚れありますがいい感じに飴色になっております。ドロップハンドル付いております。定番のトラブルですが古銭入れのファスナーの取ってが取れてしまったので違う金具を付けております。開閉には問題はありません。まだまだ使用して頂けると思いますので持っていない方や探していた方はこの機会にどうぞ！☆中古品になりますので中古品に慣れていない方や神経質な方のご入札はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/cowpox463539.html
http://narcologia.ru/goods/cotton227161.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant952282.html
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新古品!FUNNY BRIDLEレザー トラッカーウォレットセット-
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