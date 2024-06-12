KORG microKEY-25 MIDIキーボード

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商品詳細
KORGの鍵盤数25のMIDIキーボードの有線モデルです。購入して数回程度しか使っておらず目立った傷や汚れ等ありません。付属品は画像1枚目の通りになります。元々商品が入ったダンボールにて発送します。宜しくお願い致します。沖縄県発送ですので発送から到着までにお時間がかかります。詳細な仕様は以下をご覧ください。https://www.korg.com/jp/products/computergear/microkey2/page_1.php
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