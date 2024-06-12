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通電確認☆Mackie 802 VLZ3 スタジオミキサー　卓ミキ
商品番号 R34852178884
商品名

通電確認☆Mackie 802 VLZ3 スタジオミキサー　卓ミキ
ブランド名 マッキー
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Mackieのアナログミキサー802VLZ3になります。中古で購入しつい最近まで使用していたものになりますが、当方での使用方法がイン1chのみ、アウトも一系統のみの使用とかなり限定的であったため、全体の機能をチェックできておりません。そのため、通電確認のみとさせていただきました。接点復活剤等でメンテナンスを前提で購入していただける方いかがでしょうか。
http://narcologia.ru/goods/freshman181556.html
http://narcologia.ru/goods/troupe712311.html
http://narcologia.ru/goods/update538095.html
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