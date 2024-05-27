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2023 TOPPS NOW WBC SHOHEI OHTANI PSA10
商品番号 T16744182185
商品名

2023 TOPPS NOW WBC SHOHEI OHTANI PSA10
ブランド名 トップス
特別価格 税込 10,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023TOPPSNOWWORLDBASEBALLCLASSICSHOHEIOHTANI#WBC71PSA10大谷翔平トラウトジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他サイン有無···無し性別···男PSA１０は、カードの四つの角が完璧で、ピントがしっかりとしており完璧な状態だと評価されます。カードを自ら開封し、すぐにスリーブを入れた状態でもPSA10が出る可能性は70%とも言われます。※商品の状態はあくまで写真でご判断ください。こだわりのある方や神経質な方のご購入はトラブル回避の為、お断り致します。購入後のトラブルを避ける為、写真の追加など気になる点は購入前に必ずコメント欄にてご連絡ください。※基本的には返品は受け付けてませんので良く見てご購入ください。※お品物の郵送事故等の責任は負いかねます、予めご了承ください。
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