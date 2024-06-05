ジャスティンデイビス　ビバスーパースター

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商品詳細
☑ブランド:ジャスティンデイビス☑品番:SPJ150VIVASUPERSTARペンダント☑定価:46200円☑サイズ:縦約21mm×横約22mm☑付属品:なし☑素材:silver925.ジルコニア☑カラー:シルバー使わないので格安でお譲りします。
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