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UNIQLO U ジャージーテーラードジャケット ウールブレンドジャージーパンツ
商品番号 G57097282655
商品名

UNIQLO U ジャージーテーラードジャケット ウールブレンドジャージーパンツ
ブランド名 ユニクロ
特別価格 税込 8,497 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ユニクロユー　セットアップです。着用機会なかった為、出品いたします。新品・未使用です。□ジャケット◾️サイズL・着丈76・肩幅49・身幅59・裄丈85.5◾️カラーDARKGRAY◾️素材表地：35％毛，33％ポリエステル，16％ナイロン，16％綿/裏地：100％ポリエステル□パンツ◾️サイズ79・ウエスト82・ヒップ100.5・股上29.5・裾幅20.5・股下70（丈上げ：まつり仕上げ）◾️カラーDARKGRAY◾️素材表地：35％毛，33％ポリエステル，16％ナイロン，16％綿/裏地：100％ポリエステル
http://narcologia.ru/goods/monophonic495212.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant251582.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle710766.html
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