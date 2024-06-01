goodenough 財布（本革）



GOODENOUGH / グッドイナフ | GE-178001 LEATHER WALET / レザー ...



GOODENOUGH / グッドイナフ GE-148010 GLASS LEATHER WALLET / レザー ...



2つ折り財布/レザー/BLK/メンズ



希少】ELECTRIC COTTAGE(エレクトリックコテージ) GOODENOUGH ...



財布/--/BLK/メンズ



ポーター✖️グッドイナフ 財布 タンカー 楽天 40.0%割引 www ...



GOOD ENOUGH × PORTER タンカー財布



2つ折り財布/レザー/BLK/メンズ



開店記念セール Goodenough PORTER コラボ レザー財布 コインケース ...



中古】初期 GOODENOUGH × POTER グッドイナフ タンカー 二つ折り ...



開店記念セール Goodenough PORTER コラボ レザー財布 コインケース ...



希少】ELECTRIC COTTAGE(エレクトリックコテージ) GOODENOUGH ...



2つ折り財布/レザー/BLK/メンズ



開店記念セール Goodenough PORTER コラボ レザー財布 コインケース ...



1994 GOODENOUGH × PORTER

goodenough（黒）（革）と（布）で仕立てた二つ折り財布10年以上まえに購入しましたが、購入当初は使ってましたが、その後使用せず、、、。革の表面は少し使用感有りますが大きな傷は有りません。ほとんど市場に出ないビンテージ物です。マニアの方是非購入して下さい。札、カード、入館証、小銭、全て入る感じで使いやすいです。20×23cmカラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革