goodenough 財布（本革）

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商品詳細
goodenough（黒）（革）と（布）で仕立てた二つ折り財布10年以上まえに購入しましたが、購入当初は使ってましたが、その後使用せず、、、。革の表面は少し使用感有りますが大きな傷は有りません。ほとんど市場に出ないビンテージ物です。マニアの方是非購入して下さい。札、カード、入館証、小銭、全て入る感じで使いやすいです。20×23cmカラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革
http://narcologia.ru/goods/passivity485583.html
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