【未使用に近い】ポロラルフローレン ポロベア タッチパネル対応 手袋 グリーン

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数ある出品の中からご覧頂き誠にありがとうございます。よろしければプロフィールと他商品も出品しておりますので是非ご覧下さいませ！◆ブランドPOLORALPHLAURENポロラルフローレン◆カラー/柄グリーン◆サイズONESIZE◆素材ポリエステル50%毛25%ナイロン25%◆生産国中国製ポロラルフローレンの手袋になります。デニムセットアップを着たポロベアの可愛らしいデザインで、指先に通電素材を使用しているので、手袋を付けたままスマホのタッチパネル操作が可能です。タグは処分してしまいましたが、購入後試着のみの自宅保管商品になります。らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便にて発送させて頂きます。◆ご確認よろしくお願い致します◆1.写真撮影の環境やお使いの端末によって現物と色味が異なる場合がございますのでご了承の上、お買い上げ下さいませ。2.素人採寸の為多少の誤差がある場合がございますので、ご了承下さいませ。3.商品は検品をして発送しますが、キズや汚れ等見落とす場合もございます。完璧を求められる方、神経質な方の購入はお控え下さいませ。4.発送の際、折りたたみますので折りジワが付く可能性がございます。また保管によるシワはご理解下さいませ。5.その他不明な点があればお気軽にご質問お待ち致しております。素材···ウールカラー···グリーンタッチパネル···タッチパネル対応手袋形···5本指ウール 毛 ポロベア テディベア グリーン 緑 グローブ 手袋