コーチ　シグネチャー　レザー　長財布　ラウンドジップ　ブラック

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品は◆フォロー割⇒100円引き◆対象商品です！（手順はプロフィール欄に記載しています。）ーーーーーーーーーーーーーーーーーー◆商品説明◆レザーなので少しべたつきがあります。引手が汚れていますが、ファスナーはスムーズで、ポケット類もきれいな方だと思います。角スレも特にありません。◆ブランド◆ コーチ COACH 正規品◆中古品ですので完璧をお求めになる方は購入をお控えください。写真には写らない細かな傷やヨゴレがある場合がありますので、気になる点はお気軽にコメント下さいませ。#さかいやのメンズファッションのページ で他商品もご紹介しています。058300002
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