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シルバー925 クロスネックレス 銀 ネックレス ジルコニア CZ メンズ
商品番号 U35492681157
商品名

シルバー925 クロスネックレス 銀 ネックレス ジルコニア CZ メンズ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三代目JSB登坂広臣BIGBANGなど芸能人愛用モデルの大人気のクロスネックレス!クロス全体に上級キュービックジルコニアを入れ、高級感と存在感を兼ね備えたおすすめのアイテム!プレゼントに購入される方もいらっしゃいます！ペンダントトップには拘りのシルバー925素材を使用！チェーンはアレルギーに強い、サージカルステンレス316素材#Luxustivのネックレス多数アクセサリー出品中です！他ジャンルの商品はプロフィールからチェックお願い致します！素材：トップ：シルバー925チェーン：ステンレス316Lサイズ：トップ：25mm*11mmチェーン：幅2.5mm長さ45cm※クロムハーツではございません。※ご購入の際はプロフィールを読んでからお願いします。
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