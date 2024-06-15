【美品】ポールスミス 長財布 ポールドローイング レザー ブラック ラウンド

#だまほんのウォレットルーム⬆️から出品中の財布閲覧頂けます。この度はご覧頂きありがとうございます＼(^-^)／値下げ交渉もお受け致しますので、お気軽にコメントくださいませ！✴️フォロー✴️して頂ければ、さらに割引き！！3000円以上 200円引き5000円以上 300円引き10000円以上 500円引き※セール中は併用しておりません。ご了承ください(._.)■プロフィールの確認もお願いします。(^-^)■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・ストア商品の鑑定済商品です。◎アイテムポールスミスPaulSmith折り財布長財布サイフウォレットwalletラウンドジップファスナー黒色メンズレディースユニセックス＊ユニオンジャックやクラウンなどのモチーフを刻印した「ポールドローイング」の長財布。ポール・スミス自身が描いた英国をイメージさせるポップなドローイングと鮮やかなカラーレザーが相性抜群です。牛革にエンボス加工を施した素材は傷や汚れが目立ちにくく、デイリーユースにぴったりです。★試用期間 1ヵ月☆仕様：お札入れ×2小銭入れ×ファスナーカード入れ×12オープン×2☆付属品：無し◎サイズタテ10㎝ヨコ19㎝マチ2㎝◎状態全体的には目立った傷や汚れ、破れやベタ付きも無く、綺麗なお品物で、まだまだ沢山お使い頂けます＼(^-^)／◎カラーブラック＊お使いのPCや携帯によって、またはライトの反射で色味が変わって見えることがございます。◎素材 レザー〇配送について(送料は無料)基本的には保証と匿名性が確保されたメルカリ便での発送となります。管理番号：m/92803202/0052/946



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