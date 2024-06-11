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Carson Blackgoat　StarlingSilverバングル
商品番号 B69348532546
商品名

Carson Blackgoat　StarlingSilverバングル
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナバホ族のアーティストCarsonBlackgoatによるバングルです。素材はsterlingsilverです。内径　約5.8cm幅　約3cm中は特殊な技術で空洞になっており、スターリングシルバーに刻み込む、CarsonB氏の流れるようなスタンプワークは、極め細かさと切れ味が鋭く、卓越した技術を誇ります。あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。
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