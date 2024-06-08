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サマンサ・キングス×パイレーツ・オブ・カリビアン　コラボ　ブレスレット　未使用
商品番号 I77043175494
商品名

サマンサ・キングス×パイレーツ・オブ・カリビアン　コラボ　ブレスレット　未使用
ブランド名 サマンサキングス
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サマンサキングスのブレスレットになります。映画パイレーツ・オブ・カリビアンのワールドエンドが公開された際に数量限定で発売されたものになります。本体価格忘れましたが、そこそこ値段したと思います。自宅、素人保管でしたので、自身は1回のみの着用でしたが、経年劣化、ブレスレットのゴム紐部分のヨレがある場合がありますので、そういった点があることをご了承の上、ご購入願います。その分、お値段安くしております。結構ボリュームがあるので、着用感気になる等ありましたら、ご相談下さい。アクセサリー装飾···その他ストーン#パイレーツ・オブ・カリビアン#サマンサキングス#サマンサ・キングス#ブレスレット#ユニセックス
http://narcologia.ru/goods/passivity775683.html
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