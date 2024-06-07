良品ポーター★メンズ2つ折り財布 ヘアライン型押しレザー 本革 黒 小銭入れ有り

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#max0991の取扱い商品一覧はこちら#max0991の財布小物の一覧はこちらこだわりの日本製「PORTER：ポーター」メンズ財布。ベーシックなデザインを基本としシックなテイストが圧倒的な支持を得るレザーラインの革小物コレクション。高品質なレザー素材感のボディに正面右下の控えめなロゴプレートのみと華美や派手な装飾ではなく品物のクオリティで勝負する職人魂のプライドを感じる仕上がり。質感も雰囲気もスタイルも使い勝手も全て満点な逸品。使用に伴うクセ感が四隅にみられるものの気になるダメージの無いキレイなコンディション。詳細は以下をご確認下さい。【全体詳細】本体サイズ：横：11.5cm 縦：9.3cm 厚み：1.7cm 開いた幅：22.5cm内側構成：札入れ×2、ボックス小銭入れ、オープンポケット、カードポケット×4、サイドポケット×2色：ブラック素材：ヘアライン型押しレザー（牛革）【ダメージ状態詳細】外観：目立つダメージなく良好内側：ダメージなく良好小銭入れ内：使用感ほぼ無し角やヘリ：使用感あるもスレなど無し型崩れ：四隅にクセ感色変わり：なし状態：一般使用には問題ない良品レベル美品度：7点 (新品を10点満点とした自己基準)【その他備考】付属品：特に無し生産国：日本公式サイト価格：27,500円(税込)ちなみに実寸サイズは個人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。個人保管品であり、程度は画像をご確認頂き上記状態をご了承の上でお求め下さい。プロの目利きでブランドアイテムが売買される『横浜ブランドオークション』にて購入した後にプロが鑑定した100％本物保証のお品物です。修理やアフターフォローのご相談などは正規店で受けられますので、ご安心ください。詳しくは当方のプロフィールをご覧下さい。#ポーター#PORTER#吉田カバン財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革