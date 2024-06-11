パフィーハート チャーム スウィートハートジュエリー ヴィンテージ シルバー

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商品詳細
♡ご覧頂きありがとうございます♡□VtgPuffyHeartCharm40sスウィートハートジュエリー□イーグルモチーフ□サイズ:たて16mmよこ15mm厚み5mmくらい□素材:STERLINGスターリングシルバー軽く磨いていますが、くすみや小傷等ございます。現状での販売になります。【おまけ】チェーン（約52cm)磨きクロス※ビンテージ品ですので、風合い等にご理解頂ける方ご購入宜しくお願い致します。メンズレディースユニセックスビンテージアンティーク40sミリタリーUSAARMYネックレスアクセ材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/hesitantly678484.html
http://narcologia.ru/goods/freshman902756.html
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