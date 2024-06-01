最終値下げ！NIKE AIR TRANER1 FRAGMENT 27.0cm

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TRAINER FRAGMENTの値段と価格推移は？｜1件の売買情報を集計した ...

フラグメントとのコラボモデルになります。フラグメントの金タグとスウッシュ金タグ付き箱などはございません。・購入先NIKE店舗ソールの汚れなど使用感はありますが、アッパーなど大きな傷などはございません。商品の状態は画像確認の上、お願い致します。返品交換は不可になります。宜しくお願い致します。エア トレーナー1フラグメントnikeエアトレーナー1フラグメント