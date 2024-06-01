最終値下げ！NIKE AIR TRANER1 FRAGMENT 27.0cm

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商品詳細
フラグメントとのコラボモデルになります。フラグメントの金タグとスウッシュ金タグ付き箱などはございません。・購入先NIKE店舗ソールの汚れなど使用感はありますが、アッパーなど大きな傷などはございません。商品の状態は画像確認の上、お願い致します。返品交換は不可になります。宜しくお願い致します。エア トレーナー1フラグメントnikeエアトレーナー1フラグメント
http://narcologia.ru/goods/cotton243861.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic593812.html
http://narcologia.ru/goods/displease64631.html
Fragment × Nike Air Trainer 1
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