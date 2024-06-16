【正規品】クロムハーツ　ダブルダガー　ペンダントトップ

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商品詳細
ChromeHeartsDOUBLEDAGGER(クロムハーツダブルダガーペンダント)です縦5.2cm 横1.5cm 幅0.7cm 全長4.2cm【素材】シルバー925【購入場所】リンカン福岡【購入金額】¥79000【注意事項】付属品無しになります。材質···シルバー
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