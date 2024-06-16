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【正規品】クロムハーツ　ダブルダガー　ペンダントトップ
商品番号 T19012189054
商品名

【正規品】クロムハーツ　ダブルダガー　ペンダントトップ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ChromeHeartsDOUBLEDAGGER(クロムハーツダブルダガーペンダント)です縦5.2cm　横1.5cm　幅0.7cm　全長4.2cm【素材】シルバー925【購入場所】リンカン福岡【購入金額】¥79000【注意事項】付属品無しになります。材質···シルバー
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