VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス\u0026フレア オニキスリング/指輪



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪 VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪 VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪 VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪 VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪 VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪 | フリマアプリ ラクマ VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪 | フリマアプリ ラクマ



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪 VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪 VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クロス&フレア オニキスリング/指輪



【11号】Vintage 925 silver × onix ring ( ヴィンテージ シルバー ... 【11号】Vintage 925 silver × onix ring ( ヴィンテージ シルバー ...



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 オニキスリング/ジュエリー VINTAGE ヴィンテージシルバー925 オニキスリング/ジュエリー



11号】Vintage 925 silver × onix ring ( ヴィンテージ シルバー ... 11号】Vintage 925 silver × onix ring ( ヴィンテージ シルバー ...



VINTAGE ヴィンテージシルバー925 オニキスリング/ジュエリー VINTAGE ヴィンテージシルバー925 オニキスリング/ジュエリー



11号】Vintage 925 silver × onix ring ( ヴィンテージ シルバー ... 11号】Vintage 925 silver × onix ring ( ヴィンテージ シルバー ...



ビンテージシルバーリング オニキス 25号 - リング ビンテージシルバーリング オニキス 25号 - リング



ビンテージシルバーリング オニキス 25号 - リング ビンテージシルバーリング オニキス 25号 - リング

アメリカで買い付けたシルバー925のオニキスデザインリングです。全体的にサビや褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ8～9号程度素材・年代等は不明です。（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）※オニキスと記載しておりますが、何の石が使われているかは不明です。全体的にデザインが施されたリングです。この機会にいかがでしょうか？※指にはめている画像はあくまで着用例です。販売商品はリング1つのみです。