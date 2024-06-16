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イサムカタヤマ　バックラッシュ二つ折ウォレット
商品番号 E22661208745
商品名

イサムカタヤマ　バックラッシュ二つ折ウォレット
ブランド名 イサムカタヤマバックラッシュ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革ISAMUKATAYAMABACKLASHイサムカタヤマバックラッシュイタリアのグイディ社のコードバンを使用した収納力があり使いやすいウォレットです。15cm×10cmriri製ジッパー艶がありしっかりした革製品です。使用に伴うキズがあります。大きなキズ、ほつれはありません。箱や付属品ありません。
http://narcologia.ru/goods/manufacture24941.html
http://narcologia.ru/goods/moped386768.html
http://narcologia.ru/goods/assessor845303.html
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