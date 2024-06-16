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COMOLI フランネルスーツ FLANNEL SUITS コモリ セットアップ
商品番号 V75190193310
商品名

COMOLI フランネルスーツ FLANNEL SUITS コモリ セットアップ
ブランド名 コモリ
特別価格 税込 29,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COMOLIフランネルスーツ定価132,000円（税込）Ｎ03-08001秋冬物・2ボタン・サイドベンツ1タック・裾シングル仕上げ#COMOLI他にも出品中ですこちらから！色ネイビー素材表地：ウール100%裏地：キュプラ100%美品着用感少なくキレイです。目立つ汚れや大きなキズなど無く、全体のコンディションは良好です。　表示サイズ：3ジャケット肩幅.44ｃｍ身幅.51ｃｍ着丈.74ｃｍ（襟の付け根～裾まで）袖丈.60ｃｍパンツウエスト.84ｃｍ総丈.98ｃｍ股下.70ｃｍ股上.29ｃｍ裾幅.24ｃｍワタリ幅、脚の付け根片側.30ｃｍです。230420-2
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