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ニューヨーク・ヤンキースキャップ
商品番号 C95008409847
商品名

ニューヨーク・ヤンキースキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,646 円
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商品詳細

ニューエラ　　59FIFTYお安く出品しております。かなり珍しいモデルです即完売カラー使用は2.3回です。61.5センチニューヨークヤンキースグリーングリーンで派手目ですがとても合わせやすい色目になります。つば裏はグレーとても渋いです。つばを少し曲げているので写真の5枚目をご確認ください。
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