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【希少/NBAキャップ】レイカーズ 帽子 CAP バスケ ストリート
商品番号 H24502373829
商品名

【希少/NBAキャップ】レイカーズ 帽子 CAP バスケ ストリート
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。＊新品未使用品＊送料無料＊即購入OK！NBAの人気チーム「LosAngelesLakers（ロサンゼルス・レイカーズ）」のキャップです。オールイエローカラーのファン必見のレア商品です！レイカーズ好きな方にオススメの一品です(^^)＊フォローいただける方は表示価格−200円にてご提供いたします。ご希望の方はフォローいただいた上でご購入前にコメントでお知らせくださいませ。◆新品未使用品◆サイズ：フリー（後部のアジャスターで調整可能）※海外輸入品のため、細かい部分の処理は完璧ではない場合がございます。神経質な方や完璧を求める方は、ご購入をご遠慮ください。#LosAngelesLakers#Lakers#LAL#ロサンゼルス・レイカーズ#レイカーズ#LeBronJames#レブロン・ジェームズ#LAnthonyDavis#アンソニー・デイビス#RuiHachimura#八村塁#AustinReaves#オースティン・リーブス#KobeBryant#コービー・ブライアント#NBA#バスケットボール#バスケ#basketball#アメカジ#ストリートファッション#NEWERA#ニューエラ#9FIFTY#キャップ#CAP#帽子素材...コットンカラー...イエロー形...ベースボール
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