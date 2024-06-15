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【13号】メンズ リング 婚約指輪 ブラック レトロ
商品番号 G50243268034
商品名

【13号】メンズ リング 婚約指輪 ブラック レトロ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品について■WeddingBandsRing【サイズ】13号【カラー】ブラックデザインがおしゃれな婚約指輪です。スタイリッシュ感があり、おしゃれなデザインです(^^)珍しいデザインなので、他の方とかぶりたくないオリジナルのデザインを探されているという方にオススメです！■以下が好きな方にもおすすめです■ストリートB系ヒップホップロックオラオラ原宿パンクキラキラ可愛いカッコイイリーズナブル映え高級エレガントがお好きな方ファッションジュエリーとしてシンプルに普段使いからプレゼント記念日お祝いなどにも使えます。当店はその他にも指輪を多数取り扱っております(^^)/複数購入の場合はお値引きもさせていただきます。
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