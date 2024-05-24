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ネイティブアメリカン　インディアンジュエリー
商品番号 Y30813783078
商品名

ネイティブアメリカン　インディアンジュエリー
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー材質···シルバーサイズ:約10号ズニ族、またはサントドミンゴ族のどちらか。アメリカ西部ニューメキシコで買い付けたもの。自分用ではなくお店で売っていたものです。残念ながらお店は数年前に閉店しましたが、インディアンジュエリーが好きな人に買って頂きたいと思い出品しました。何か不明点あればコメント下さい。#ヴィンテージ#シルバーリング#ターコイズ#ネイティブアメリカン#インディアンジュエリー
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