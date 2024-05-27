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OrigimalFake KAWS BE@RBRICK カウズ キーホルダー
商品番号 T91595604306
商品名

OrigimalFake KAWS BE@RBRICK カウズ キーホルダー
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 5,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品OrigimalFakeKAWSBE@RBRICKオリジナルフェイクカウズノベルティベアブリックストラップキーホルダーサイズ70%(5cm)●状態未使用未開封ですが古い商品という事と長期自宅保管の為あくまで中古品となりますすり替え防止の為返品不可商品の状態にご納得ご理解いただいてのご購入をお願い致しますこちらの商品は値下げ不可となりますお値下げ交渉はご遠慮くださいトラブルを避ける為専用お取り置き等は行なっておりませんので宜しくお願い致します
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