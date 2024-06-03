★ディーゼル★折財布★コインケース付★ホワイト

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商品詳細
高級ディーゼルの2つ折財布です。コインケース付。ポリエステルな軽い素材です。定価は記憶で13200円です。状態は展示品程度購入ですがきれいなお品物だと思います。現品映像ですのでご確認下さい。管理番号:2FTVU6039
http://narcologia.ru/goods/reflector598064.html
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