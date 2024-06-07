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ルイヴィトン　ポシェットガンジュ ポーチ　ボディバッグ
商品番号 R45693203074
商品名

ルイヴィトン　ポシェットガンジュ ポーチ　ボディバッグ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　ルイヴィトン・商品名　ポシェット・ガンジュ・付属品　保存袋未使用品をメルカリで購入しましたが、他のカバンも買ったため使用せずに保管していました。(未使用ですが経年により金具が新品当時のものではなさそうです)綺麗な状態とは思いますが、写真でご確認くださいませ。LOUISVUITTONモノグラムバッグショルダーバッグカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/manufacture126641.html
http://narcologia.ru/goods/peroration54715.html
http://narcologia.ru/goods/tenet810763.html

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