Nintendo Switch Lite ディアルガ・パルキア 美品

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任天堂NintendoSwitchLiteディアルガ・パルキアHDH-S-VAZAAご覧頂きありがとうございます。Nintendoスイッチライトディアルガパルキアです。有機ELのスイッチを使っていたので購入後プレイ時間は10時間以内です。ほぼ使用せずだったのでとてもきれいです。本体には保護フィルム貼り付け済みです。使用していたものなので別に新品の保護フィルムをお付けしています。アナログスティックのドリフトなどもチェック済みで問題ないです。家の中のみ使用で外に持ち歩く事はしていません。購入してすぐに付属の保護シートを貼りましたので使用しない場合はキャリングケースに入れて常に保管していましたので綺麗だと思います。外箱は紙なので保管上の痛みは少しありますご了承ください起動・動作確認済み/初期化済みです。○今までもPS5やスマートフォンxboxなどのハードもこちらで出品.販売もしておりまして良い評価をいただいております■配送はメルカリ便で安心発送です#Nintendo#任天堂スイッチ#任天堂スイッチ有機EL#ニンテンドースイッチ#スイッチ #スイッチディアルガパルキア#ニンテンドースイッチ本体#switch本体#switch