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グッズ種類···ペンライト2PMのペンライトになります。コンサートで1度使用し、その後自宅保管しておりました。箱や説明書はありません。点灯試験済み。写真8の部分に少し亀裂が入っております。写真でご確認ください。持ち手部分経年劣化によりベタつきがありましたが、アルコールで拭き取っております。だいぶ改善していますが、多少ベタつきは残っております。中古品、返品対応は致しかねますので、ご理解の上ご購入ください。#2PM#2PMペンライト#2PMグッズ