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再値下:全逓東北 みちのくの赤い自転車 たたかいのあしあと 全逓福島五十年の歩み
商品番号 N40678966299
商品名

再値下:全逓東北 みちのくの赤い自転車 たたかいのあしあと 全逓福島五十年の歩み
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

みちのくの赤い自転車　全逓東北労働運動史　たたかいのあしあと　全逓東北結成三十年記念誌全逓福島五十年の歩み　全逓信労働組合福島地区本部数十年前の書籍ですが、状態が良い為、出品致します。カバーには経年劣化による日焼けやシミ、破れ、傷、擦れ等の痛みが見られますが、書籍の状態は日焼けがあるもののとても綺麗です。数十年前の書籍であること、自宅保管であることをご理解くださる方でお願い致します。書籍の状態は綺麗ですが、完璧な商品をお探しの方はご遠慮ください。✿お値段交渉等、お気軽にコメントください。✿バラ売りも可能です。✿一定期間を過ぎても購入がない場合、出品を削除させていただくこともございます。お早めにご検討、コメント等お願い致します。ご了承ください。#全逓東北#全逓東北労働運動#福島#みちのく#本　#記念誌　#労働組合
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