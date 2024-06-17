再値下:全逓東北 みちのくの赤い自転車 たたかいのあしあと 全逓福島五十年の歩み

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商品詳細
みちのくの赤い自転車 全逓東北労働運動史 たたかいのあしあと 全逓東北結成三十年記念誌全逓福島五十年の歩み 全逓信労働組合福島地区本部数十年前の書籍ですが、状態が良い為、出品致します。カバーには経年劣化による日焼けやシミ、破れ、傷、擦れ等の痛みが見られますが、書籍の状態は日焼けがあるもののとても綺麗です。数十年前の書籍であること、自宅保管であることをご理解くださる方でお願い致します。書籍の状態は綺麗ですが、完璧な商品をお探しの方はご遠慮ください。✿お値段交渉等、お気軽にコメントください。✿バラ売りも可能です。✿一定期間を過ぎても購入がない場合、出品を削除させていただくこともございます。お早めにご検討、コメント等お願い致します。ご了承ください。#全逓東北#全逓東北労働運動#福島#みちのく#本 #記念誌 #労働組合
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