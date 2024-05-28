私の弓道修行　範士九段　石岡久夫

以前、メルカリで購入したものですが、コレクションの整理のため、出品します。巻頭に著者の直筆と思われるサインが入っております。中古品の為カバーなどに汚れやスレがあります。ご了承ください。序 小原國芳左に弓、右にペン弓道との出会い恩師の人々弓道と生命表芸となった弓道初伝は奥伝に通ず稽古の大切さ射法の合理性の探求弓矢の合理的操作運動原則による合理作用心技一致修技錬心心とは何か錬心への道心気の発動有心の無心技術とは何か修技錬心の方法天地陰陽の和合弓矢と天地陰陽天地人の三才と弓道弓射における陰陽の和合陰陽和合の分離現代の弓道理念弓道の歴史的価値押引力の力学的均衡弓道における重心移動自己開発による創造天真への道心身弓の一体化事理一体神心の合一付録射法八節あとがき



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