仮面ライダー龍騎 全12巻 劇場版 スペシャル DVD

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ご覧頂きありがとうございます仮面ライダー龍騎全14枚・1-12巻・劇場版エピソードファイナル・スペシャルレンタル落ちDVDです。ケースなし紙ジャケットとディスクのセットです。紙ジャケットには管理シールが貼られています。写真にてご確認ください。✴︎ディスクは不織布ケースに 2枚ずつ入れさせて頂きます。●状態：盤面に微傷のあるものはありますが、再生には問題の無い程度のものです。タイトル面に管理番号シール貼られています。紙ジャケット背表紙色褪せています。⚠️再生確認済みですが、機器によっては、映像の乱れや、再生できない場合がごく稀にあるようです。予め、ご了承ください。●発送方法:メルカリ便 署名発送 送料無料！●その他、注意事項：＊バラ売り不可こちらの商品は即購入していただいて構いません。探せば多少の擦れ汚れなどあるかもしれません。細部が気になる方、神経質な方はお控えください。レンタル落ち商品に理解の上ご検討ください。よろしくお願いいたします。